Jelle Vossen predikt rust na pijnlijk verlies van Zulte Waregem tegen Francs Borains: "Wake-up call"

Speeldag 1 van de Challenger Pro had een pak verrassingen in petto. Van de teams die als favorieten voor promotie aan het seizoen begonnen, liepen niet enkel SK Beveren en KV Oostende maar vooral Zulte Waregem een blauwtje op. Thuis tegen promovendus Francs Borains ging het compleet fout voor Essevee. “Maar we mogen ons nu niet in de hoek laten duwen, niet alles was slecht”, predikt aanvoerder Jelle Vossen kalmte na een woelige avond.