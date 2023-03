Gemeentebestuur en OKRA strijden voor behoud laatste bankautomaat in Machelen

Het ING-kantoor in de Dorpsstraat in Machelen-aan-de-Leie zou op 1 juli de dienstverlening stopzetten. Het is nog onduidelijk wat er zal gebeuren met de bestaande geldautomaat in dit kantoor, dat eigendom is van de ING-bank. Naar aanleiding van een agendapunt van gemeenteraadslid Marc Devlieger (CD&V) besliste de gemeenteraad van 28 februari unaniem om een verzoekschrift te richten aan ING België en Batopin, het samenwerkingsverband van de grootbanken dat instaat voor de plaatsing van bankautomaten.

“De gemeente Zulte en seniorenvereniging OKRA vragen om de bakautomaat in de Dorpsstraat te behouden”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Indien dit niet mogelijk zou zijn, verzoeken we om een cash afhaalpunt op een andere locatie in dezelfde dorpskern te installeren. Het gemeentebestuur en OKRA willen hier ook aan meewerken.”

“Mocht deze geldautomaat verdwijnen, dan zou dit betekenen dat er in het dorp Machelen-aan-de-Leie geen mogelijkheid tot afhaling van cash geld meer zal zijn. En dat zou een bijzonder slechte zaak zijn”, aldus Simon Lagrange. “Machelen-aan-de-Leie is een dorp met 4.500 inwoners, heel wat handelszaken voor zowat alle dagelijkse behoeften en diverse cafés en restaurants. Er is ook een rijk verenigingsleven en heel wat toeristische en culturele attracties. De mogelijkheid om geld at te halen is belangrijk voor het dorp.” Marc Devlieger vult aan: “We denken in het bijzonder aan onze inwoners die wat ouder, minder mobiel of minder digitaal mee zijn. Zij zouden zich dan naar Deinze of Olsene moeten verplaatsen om cash geld te kunnen afhalen.”

