Geliefde pastoor Arseen Buysse (83) overleden: “Hij nam geen blad voor de mond”

ZultePriester Arsène Buysse is overleden. Arseen, zoals iedereen in Zulte hem kende, was 29 jaar lang het gezicht van de Sint-Petrusparochie, nadat hij 17 jaar in Congo als missionaris had gewerkt. Een tijdje geleden werd hij opgenomen in het Maria Middelares-ziekenhuis in Gent, waar hij vorige week donderdag op 83-jarige leeftijd overleed.

Dat Arsène Buysse geliefd was in zijn parochie, getuigen de honderden reacties op het nieuws van zijn overlijden op sociale media. “Een pastoor naar mijn hart: een man met een groot hart voor zijn parochianen die op zijn eigen ludieke manier altijd zei waarop het stond. Hij kende zijn parochianen heel goed en werd door de meesten op handen gedragen. We zullen hem missen!”, schrijft iemand. “Hij zei zoals hij dacht , recht voor de raap ! Een goed mens , we gaan hem missen Het ga je goed”, zegt iemand anders. Een “unieke mens”, maar vooral met het “hart op de juiste plaats”, zo omschrijven de meeste Zultenaren de voormalige pastoor.

In 2016 vierde Arsène Buysse op 77-jarige leeftijd zijn gouden jubileum. 50 jaar priester, waar van 29 jaar in Zulte. De man werd op 18 maart 1939 geboren in Sleidinge (Evergem) als Arsène Theofiel Buysse als oudste van zes kinderen in het gezin van Maurice en Zulma Buysse-Wegge. Op 20 augustus 1959 is hij ingetreden bij de missionarissen van het Heilig Hart en een maand later startte hij zijn noviciaat. Op 21 september 1960 legde hij de eerste geloften af voor drie jaar, gevolgd door geloften voor het leven. Na het proefjaar volgde hij nog twee jaar filosofie en vijf jaar theologie. Tijdens de opleiding werd hij op 20 maart 1966 als priester gewijd in Heverlee en niet lang daarna begon een buitenlands avontuur als missionaris in Congo. Hij vertrok op 10 september 1967 voor de eerste keer naar het Afrikaanse land en werkte acht jaar in Mbandaka, de hoofdstad van de Evenaarsprovincie en nog eens negen jaar in het binnenland in Boende. Eind 1984 startte hij in het bisdom Gent met een eerste benoeming in Maldegem-Donk en enkele jaren later werd hij benoemd in Zulte. Op 11 januari 1987 startte hij daar zijn carrière en hij werkte er 29 jaar in de Sint-Petrusparochie. Buysse was toen nog maar de vierde pastoor van Zulte sinds de Tweede Wereldoorlog, na Arnold Van Assche, Edgar Schatteman en Antoon De Paepe.

“In mijn jeugd heb ik nooit een andere priester gekend dan Arsène”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Hij woonde in de pastorij recht tegenover mijn deur en we hadden regelmatig contact. Arsène stuurde af en toe een mailtje in zijn eigen communicatiestijl en wanneer ik hem tegenkwam, was het altijd een plezier om hem te spreken. Hij nam geen blad voor de mond. Hij zei tegen iedereen zijn gedacht, of dat u ging over lokale gebeurtenissen of over het leven. Hiervoor werd hij enorm gerespecteerd in Zulte. Hij leefde mee met wat er in zijn parochie gebeurde. Hij ging vaak op ziekenbezoek, maar je trof hem ook aan bij activiteiten van de jeugdbewegingen of naast het voetbalveld van Jon Zulte. Hij zal gemist worden.”

Niet lang na zijn jubileumviering in 2016, ging hij met pensioen. Hij werd eerst opgevolgd door Johan Vander Schueren en niet veel later werd de fakkel doorgegeven aan Peter Bracke, die nu het hoofd is van de Sint-Petrusparochie. De uitvaartplechtigheid vindt op vrijdag 16 september om 11 uur plaats in de kerk van Zulte.

