Firtelcomité vindt versterking voor 165ste stoet: “Er zal ook de komende jaren nog gefirteld worden”

ZulteDe toekomst van de Firtelstoet in Zulte hing even aan een zijden draadje , maar na een oproep heeft het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité versterking gevonden. “Vier mensen hebben zich kandidaat gesteld, dus voorlopig is er geen probleem. We zoeken enkel nog reuzendragers”, zegt Björn Destoop. Zondag trekt het anarchistisch straattheater voor de 165ste keer door Zulte en er staan opnieuw 9 Firtelkarren klaar.

Terwijl Zultenaar André De Poorter de Firtelstoet probeert erkend te krijgen als Vlaams onroerend erfgoed, zijn Jefferie Maes en Björn Destoop de laatste voorbereidingen aan het treffen voor de 165ste stoet, die op zondag 2 oktober opnieuw door Zulte trekt. Het duo trok begin deze maand nog aan de alarmbel omdat ze de twee enige voltijdse comitéleden zijn, maar na een oproep in onder andere deze krant, is dit probleem van de baan.

Vier nieuwe comitéleden

“Na de oproep hebben zich vier mensen kandidaat gesteld om ons comité te vervoegen en om de Firtelstoet te ondersteunen”, zegt Björn Destoop. “Drie mensen zijn nu al in actie geschoten en de vierde zal vanaf volgend jaar meehelpen met de voorbereidingen. Daarnaast hebben we nog enkele vrijwilligers die achter de schermen meehelpen om het vele voorbereidingswerk rond te krijgen. De oproep was blijkbaar een wake-upcall, want we kregen enorm veel bezorgde reacties. De Zultenaren willen hun Firtelstoet niet zien verdwijnen, zo veel is duidelijk.”

Ook het enthousiasme van de Firtelgroepen is nog niet geslonken. “De lokale verenigingen op de Firtelkarren blijven hun steentje bijdragen aan hun stoet van leute en plezier”, zegt Björn. “Met 9 deelnemende wagens is het opnieuw grappen en grollen geblazen. Hun embleem van anarchistisch straattheater zullen zij met trots opnieuw doen opblinken en het alle eer aandoen. We mogen opnieuw rekenen op de vzw Open Jeugdwerk ZOM, die een reisje rond de wereld maken, Chiro Kanjo Zulte met ‘Dancing with the stars van Zulte!’, K.S.A Zulte die verdwaald zijn in de jungle, ’t Kapittel, de Rossbraüvlechtjes, de Waalkarvrienden, N’Après Staf en Vzv. De Rossbräuknechten zijn er dit jaar niet bij, maar de Tsjoolders zijn na enkele jaren afwezigheid wel van de partij.”

Reuzendragers

“De Firtelstoet wordt voorafgegaan door de publiciteitskaravaan”, vervolgt Björn. “Dit jaar hebben we er een zeventigtal, terwijl dat er vorig jaar meer dan 100 waren. Hier merken we dus ook de gevolgen van de energiecrisis, maar met 70 wagens hebben we zeker genoeg. Daarna volgt het praalgedeelte met harmonieën, dansgroepen, entertainers en tenslotte de Firtelkarren. Met het rotatiesysteem blijft doorlopende entertainment op de 8 speelplaatsen langsheen het parcours opnieuw verzekerd. We zijn blij dat we deze editie kunnen organiseren. We hebben genoeg vrijwilligers gevonden, behalve voor de reuzen. We zoeken nog twee reuzendragers, dus wie zich geroepen voelt, mag contact opnemen via info@firtel.be.”

Het feestweekend start op vrijdag 30 september met de Firtel top 50 in jeugdhuis Knipperlicht. Op zaterdag 1 oktober is er van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur de tentoonstelling van de Teken- en Schilderclub in de Gaston Martenszaal. Om 16 uur start de kermis op het kerkplein en om 21 uur kan je in Knipperlicht een feestje bouwen tijdens BokPop. Op zondag is het dan tijd voor de 165ste Firtelstoet. Je kan opnieuw naar de tentoonstelling in de Gaston Martenszaal en in de voormiddag is er ook een verwendag in de bibliotheek. De publiciteitskaravaan start om 14 uur en om 15 uur volgt het praalgedeelte en de doortocht van de Firtelkarren. Rond 17.30 uur sluit men aan het Sociaal Huis af met de bokkenworp. Op maandag en dinsdag is er kermis en op dinsdagavond is er om 21 uur vuurwerk vanop de parking van Smatch.

Meer info via www.firtel.be.

