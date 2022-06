Filip (42) en Naomi (38) brengen huwelijksreis door in rallywagen: “We rijden Budapest Rally voor borstkankeronderzoek”

Fast Freddy

“Samen met een driehonderdtal andere teams verzamelen we in Brussel om dan samen naar de startplaats in Spa-Francorchamps te rijden”, vertelt Filip. “De route tot in de Hongaarse hoofdstad Boedapest is zo’n 2.700 kilometer lang en voert ons via mooie binnenwegen door België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Slovenië, Kroatië en Hongarije. De rally duurt een week dus we zullen ongeveer 300 kilometer per dag afleggen. Dit doen we in een Volvo 240 uit het jaar 1989. Immers, hoe ouder de auto, hoe meer punten je krijgt. De Budapest Rally is een ludieke puntenrace. Het draait niet zozeer om snelheid, maar om het behalen van punten. Zo krijg je onderweg opdrachten zoals 50 keer rond een rotonde rijden. We rijden zonder gps, want aan de start krijg je enkel een kaart met aanwijzingen, geen adressen. Naomi zal mij helpen bij het navigeren. De Volvo heb ik een beetje getuned en op het dak heb ik een tent gemonteerd. Daar zullen we dus iedere nacht van onze huwelijksreis in doorbrengen. Onze auto hebben we Fast Freddy gedoopt, genoemd naar onze zwarte Franse buldog Freddy. We zijn nog aan het twijfelen, maar de kans bestaat dat we hem meenemen op onze rally.”