Fietser (63) even in levensgevaar na aanrijding door personenwagen op N43

Olsene Gezin uit Zulte is plots natuurlij­ke omheining kwijt: “Zonder waarschu­wing zitten we hier open en bloot”

Voor Els Geenens was het even schrikken toen ze deze week in haar tuin in de Oudenaardestraat in Olsene keek. De bomen en struiken die ze er 15 jaar geleden liet planten als compensatie voor het vellen van andere bomen, werden er gerooid door de provincie Oost-Vlaanderen. Volledig volgens de wet, zegt de provincie, want de bomen stonden naast een beek. “Wie gaat onze nieuwe omheining betalen?”, zegt Els.

4 maart