Fietser (20) overgebracht naar ziekenhuis na val

Zulte VIDEO. Hevige regen zorgt voor waterover­last in Zulte

De hemelsluizen staan open in Oost-Vlaanderen dat is ook te merken in Zulte. Door hevige regenval staan de straten onder water. Op deze beelden, die een lezer ons toestuurde, is te zien hoe ook de Waregemstraat getroffen is.

8 juni