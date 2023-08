Extra speeltoestellen voor kinderen in Bloemenwijk

Drie katjes vergiftigd met slakkenkor­rels: “De jongste vecht nog voor haar leven”

Wie een katje heeft in Zulte, kijkt maar beter goed uit zijn doppen. In de Azalealaan raakten drie jonge beestjes woensdag vergiftigd nadat ze van rondslingerend gehakt hadden gegeten waar slakkenkorrels in gedraaid waren.