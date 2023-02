Extra grote deelauto aan Gaston Martensplein

Lezing over De Bende van Nijvel in Guldepoort

Op uitnodiging van het Davidsfonds Machelen komt journaliste Hilde Geens vrijdag vertellen over De Bende van Nijvel in zaal De Guldepoort. Om 15 uur start de lezing ‘De Bende van Nijvel - Het complot van de stilte’. Onderzoeksjournaliste Hilde Geens verdiept zich al decennia in deze materie. Met indrukwekkende hardnekkigheid beet ze zich vast in politieverslagen en archieven en ondervroeg talloze cruciale getuigen. Ze onthult hoe de zaak decennialang werd gemanipuleerd en het resultaat van haar onderzoek is verbijsterend. Tickets kosten 8 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden en reserveren kan via 09/386.50.00 of info@davidsfonds.be.