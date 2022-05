Ereraadslid Willy Van Vynckt overleden

Het gemeentebestuur van Zulte meldt het overlijden van ereraadslid Willy Van Vynckt. De man was jarenlang actief in de Zultse gemeentepolitiek. “Willy heeft een rijkgevuld verleden in de lokale politiek”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Hij was OCMW-raadslid tussen 1995 en 2000, en vervolgens gemeenteraadslid tussen 2001 en 2012. Willy was graag gezien. Het was een harde werker met een warme persoonlijkheid. We wensen onze waardering en bedanking uit te drukken voor zijn jarenlange inzet en we betuigen onze oprechte deelneming aan de familieleden en vrienden van Willy.”