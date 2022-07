Ere-OCMW-voorzitter Andre Desmet (91) overleden: “Als sociaal voelend persoon was hij een begrip in de gemeente”

Het gemeentebestuur van Zulte meldt het overlijden van ere-OCMW-voorzitter Andre De Smet. De man was jarenlang actief in de gemeentepolitiek. Tussen 1982 en 2000 was hij gedurende drie opeenvolgende bestuursperiodes voor CD&V (toen nog CVP) voorzitter van het OCMW.

“Tijdens die periode kon hij mee zorgen voor de uitbouw van de vele diensten die het huidige Sociaal Huis aanbiedt”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Naast de zorgbijstand voor wie het moeilijk heeft, was er ook de uitbouw van de bejaardenwoningen, de poetsdienst en de kinderopvang. Na zijn afscheid van de politiek in het jaar 2000 werd hij ere-OCMW-voorzitter. Andre was een zeer sociaal, goedlachs en fier persoon, en daardoor echt een begrip in Zulte. Ook na zijn politieke loopbaan bleef hij nauw betrokken bij alles wat er gebeurde in de gemeente. Hij overleed op donderdag 7 juli op 91-jarige leeftijd in het Woonzorgcentrum Sint Vincentius in Zulte. We wensen onze waardering en dank uit te drukken voor zijn jarenlange inzet en we betuigen ons oprechte deelneming aan zijn familieleden en vrienden.”