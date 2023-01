ERA Bossuyt opent nieuw kantoor in centrum Olsene: “Hier ontvangen we klanten in warm en gezellig kader”

OlseneVastgoedmakelaar ERA Bossuyt is verhuisd naar de Centrumstraat 22 in hartje Olsene. Met het nieuwe kantoor wil de Waregemse familie Dirk Bossuyt (60), Veerle Vanhoutte (53) en Jérôme Bossuyt (27) nog beter bereikbaar zijn in groot-Zulte.

Dirk Bossuyt nam in 1999 het vastgoedkantoor Pollimmo in de Damweg in Waregem over. Na enkele jaren kwam zijn kantoor bij de ERA-groep terecht. Met 135 vestigingen vormen de ERA Vastgoedmakelaars de grootste immogroep van België. In 2015 openden Dirk en zijn vrouw Veerle een tweede kantoor in de Grote Steenweg 71 in Olsene (Zulte) en enkele weken geleden verhuisden zij naar de Centrumstraat 22, vlakbij het gemeentehuis.

“Met ons tweede kantoor in Olsene wilden we ook op de Oost-Vlaamse vastgoedmarkt aanwezig zijn”, zegt Jérôme. “Vanuit Olsene zijn we actief in de drie deelgemeenten van Zulte, alsook in Oeselgem (Dentergem). Het huurpand langs de Grote Steenweg was echter qua energieverbruik niet optimaal. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe locatie. Het pand in de Centrumstraat, waar je vroeger een outletkledingzaak vond, hebben we gekocht en volledig heringericht. We zitten nu nog mee centraal in Olsene en we zijn van een energielabel D naar A gegaan.”

Dirk vult aan: “Met de filosofie van ‘work hard, play hard’ in het achterhoofd hebben we in ons kantoor een kickertafel en een dartsbord voorzien. Mensen komen steeds minder op bezoek bij een immomakelaar, maar de klanten die willen langskomen willen we ontvangen in een gezellig en warm kader. Op de parking buiten voorzien we ook twee publieke laadpalen voor elektrische wagens. Donderdag organiseren we nog een openingsreceptie.”

“Ons team bestaat nu uit acht personen en we zoeken nog een medewerker. We zijn iedere voormiddag open van 9 tot 12 uur en in de namiddag op afspraak en we willen het aantal vaste openingsuren in de toekomst nog uitbreiden”, geeft Jérôme nog mee.

Volledig scherm Het nieuwe kantoor van ERA Bossuyt in de Centrumstraat in Olsene. © Anthony Statius

