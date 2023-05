Enorme schade na brand bij Michiels Fabrieken: “Het zal maanden duren vooraleer we weer kunnen opstarten”

De brand bij het graanverwerkend bedrijf Michiels Fabrieken in Zulte is nu volledig geblust. De brandweer kreeg het vuur woensdagavond al vrij snel onder controle, maar bleef nog tot deze middag ter plaatse om te waken over eventuele heropflakkeringen. Momenteel onderzoekt een branddeskundige de oorzaak, al wijst alles voorlopig op brute pech. De schade zou meer dan een miljoen euro bedragen. “Eén ontbrekende schakel is voldoende om de hele lijn stil te leggen”, reageert één van de zaakvoerders.