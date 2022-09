Energiehuis scant 300 gevels en geeft renovatietips

Met het mobiele Energiehuis moedigen Veneco en de gemeente Zulte de inwoners aan om duurzaam te renoveren. Het Energiehuis voerde een voorgevelscan uit bij 300 woningen in Groeneweg, Steenmolenstraat, Molenstraat, Vogelzang en Poelkenswegel, een wijk in Olsene met een groot renovatiepotentieel. Het Energiehuis staat nog tot eind deze maand aan de Sint-Pieterszaal en inwoners kunnen er hun warmtescan komen bekijken en vrijblijvend advies vragen om zoveel mogelijk energieverlies te beperken. Dit kan gaan over concrete renovatiemaatregelen, renovatiepremies en -leningen, afgestemd op de wensen, noden en mogelijkheden van de bewoner. Volgend jaar zullen 300 woningen gescand worden in de omgeving van het Guldepark en in 2024 300 woningen in de omgeving van de Kapellestraat.