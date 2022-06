Emmaüs Machelen in de prijzen voor strijd tegen sigaretten

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw daagde dit schooljaar alle Vlaamse secundaire scholen uit om fabels rond roken te ontkrachten en werk te maken van een weerbare, kritische en rookvrije generatie. Emmaüs uit Machelen was een van de scholen die de uitdaging aanging en de school mocht daarvoor mooie prijzen in ontvangst nemen. Emmaüs Machelen ging volop voor de uitdagingen. Zij werden de gelukkige winnaars van de les-challenge, waarbij een wedstrijd georganiseerd werd en elke leerling creatief aan de slag ging om een preventietekening te ontwerpen omtrent roken en vapen. Op het einde van het schooljaar organiseerde Logo Gezond+ een prijsuitreiking op de school en ontving de school cheques van 1.000 en van 400 euro om te investeren in de gezondheid.