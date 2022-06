Dwars door Zulte pakt uit met extra dag, vernieuwd parcours en lokale prijzen

“De belangrijkste nieuwigheid is dat we Dwars door Zulte verspreiden over twee dagen”, zegt Jo Lambrecht. “Op zaterdag 2 juli is er de Kids Run op de looppiste in Olsene. Door dit op een andere dag te organiseren zullen de kinderen in een ontspannen omgeving hun rondje of rondjes kunnen afwerken. Op zondag 3 juli is het aan de volwassenen en om het loopevent nog meer toegankelijk te maken, hebben we ook de afstanden aangepast. Voor de beginnende lopers hebben een parcours van 4 kilometer en daarnaast zijn er afstanden van 8 kilometer en 16 kilometer. Er werden ook nieuwe zones toegevoegd. Zo lopen we nu ook een stukje langs de Leie en de Kasteeldreef en raken we kort even Machelen-aan-de-Leie aan.”