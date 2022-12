Dronken chauffeur (56) knalt tegen boom: “Hij wilde een liedje opzetten met Spotify, maar verloor zo de controle over het stuur”

ZulteDronken rijden én muziek opzoeken met je smartphone: het is niet de beste combinatie. Dat mocht een vijftiger ondervinden die vorig jaar in mei tegen een boom knalde in Zulte. Hij moet zijn wagen twee maanden aan de kant laten staan en 1.600 euro ophoesten voor zijn stommiteit.

De 56-jarige man was zondagmorgen 23 mei 2021 naar huis aan het rijden nadat hij de nacht al drinkend had doorgebracht bij zijn broer. Zijn advocaat verklaarde dat hij toen door een moeilijke periode ging omdat hij van zijn vrouw aan het scheiden was. “In plaats van te blijven slapen bij zijn broer, maakte hij de domme beslissing om toch naar huis te rijden. Op een bepaald moment wilde hij een nummer opzetten op Spotify (red. een muziekstreamingdienst) toen hij de controle over het stuur verloor”, aldus zijn raadsman.

“Maar twee flessen champagne”

Zijn auto belandde met hoge snelheid tegen een dikke boom in Zulte. De klap was behoorlijk stevig want ook alle airbags van de wagen gingen hierbij open. Als bij wonder kon de man, quasi ongedeerd, zelf uit het wrak kruipen en aan de bewoners van een aanliggend huis vragen om de politie te bellen. De politie stelde vast dat de man in staat van dronkenschap verkeert: hij wankelde en zocht steun om niet om te vallen. Bij een bloedcontrole bleek dat hij 1,7 promille in het bloed heeft.

“Zoveel hadden we nochtans niet gedronken, meneer de rechter. Mijn broer en ik hebben die nacht elk één fles champagne gedronken en af en toe een frisdrankje”, zo verklaarde de man in de politierechtbank. Hij voegde daar aan toe dat hij ook helemaal niet aan het wankelen was van de drank, maar omdat hij versuft was door de klap. “De dag nadien stelde de dokter vast dat ik een hersenschudding had”, zo probeerde hij de rechter nog te overtuigen.

De rechter hechte weinig geloof aan die uitleg en veroordeelde de man tot een boete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden. Hij moet ook medische en psychologische proeven doen vooraleer hij zijn rijbewijs terugkrijgt. Het openbaar ministerie vroeg om de man een alcoholslot op te leggen, maar daar ging de rechter niet op.

