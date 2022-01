Door besmettingsgolf staat turnleerkracht Tony (60) er alleen voor op basisschool in Zulte: “Alle collega’s en klassen in quarantaine”

Basisschool Leiebloem in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) heeft twee vestigingen en in het gebouw in de Schoolstraat zal het woensdagvoormiddag rustig zijn. Van de 140 leerlingen komt er slechts één klas naar school en de enige leerkracht van dienst is turnleraar Tony De Bel.

“Dinsdagvoormiddag waren er slechts twee van de zeven klassen aanwezig”, zegt Tony. “Er kwamen nog meldingen van coronabesmettingen binnen en hierdoor moesten ook die klassen in quarantaine, wat moet zodra de drempel van vier besmettingen overschreven is. Het was vreemd om de laatste leerlingen en collega’s te zien vertrekken, want plots was ik de enige aanwezige. Woensdag mag de klas 4A terug opstarten, maar aangezien negen van de tien leerkrachten nog in quarantaine zitten, zal ik er alleen voor staan. Gelukkig is er op woensdag maar een halve dag les. Ik zal de dag starten met een sportles en daarna geef ik toezicht terwijl de leerlingen een lespakket volgen. Ik sta er alleen voor, maar ik kan mijn plan wel trekken. Donderdag geef ik les in een andere school in Zulte en dan weet ik nog niet hoe we de leerlingen in Machelen zullen opvangen.”