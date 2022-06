Directeur Rudy Haerens neemt afscheid van Leiebloem

“Ik ben opgegroeid in Petegem-aan-de-Leie (Deinze), waar ik ook naar school ben geweest", zegt Rudy. “In 1980 ben ik aan de slag gegaan als leerkracht in het zesde leerjaar in het college in Melle. Daarna heb ik in het buitengewoon onderwijs gestaan en dan nog eens tien jaar als leerkracht in het eerste leerjaar in basisschool Sint-Hendrik in Petegem, waar ik zelf op de schoolbanken zat. In 1994 ben ik als directeur begonnen in Leiebloem in Machelen-aan-de-Leie.”