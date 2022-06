Directeur Rudy (61) neemt afscheid van dorpsschool vanuit helikopter: “Zo kon hij ineens het ganse dorp uitwuiven”

Rudy neemt na 28 jaar afscheid als directeur van de vrije basisschool Leiebloem. Op 1 september gaat hij met pensioen en dan zal hij 42 dienstjaren in het onderwijs op de teller hebben staan. Toen de man dinsdagavond naar school vertrok, dacht hij dat hij een vergadering van de ouderraad zou bijwonen. Een tijdje later zweefde de directeur in een zwarte helikopter boven Machelen-aan-de-Leie. Van een origineel afscheidsfeestje gesproken.

Volledig scherm Rudy Haerens. © rv

“Vorige week vertelde Rudy ons dat hij graag alle ouders had willen zien en bedanken, maar dat hij het budget niet had om een groot feest te geven”, zegt Inge De Caluwé van de ouderwerkgroep. “We hebben de koppen bij elkaar gestoken en kwamen met het idee voor een helikoptervlucht. Zo kon Rudy ineens het ganse dorp uitwuiven. In meer dan 70 huizen stonden kinderen en ouders hem uit te zwaaien en er werden heel wat tekeningen en spandoeken gemaakt. Tot op het moment zelf wist hij van niets, dus de verrassing was meer dan geslaagd. Hij was ontroerd en zei dat hij niet snel stil te krijgen was, maar dat ons dat wel was gelukt.”

Voor Rudy zelf was de actie meer dan geslaagd. “Fantastisch”, zegt de man. “Op het moment zelf was ik inderdaad sprakeloos. Ik had helemaal niets door en ik verwachtte gewoon een afscheidsmoment met de ouders. Als ik zie welke moeite de mensen hebben gedaan, dan kan ik alleen maar dankbaar zijn. Het uitzicht op de spandoeken in de tuinen en de tekeningen op straat was spectaculair.”

Volledig scherm Meneer Rudy in de helikopter. © Patrick Galle

Volledig scherm De ouders en kinderen deden heel wat moeite om Rudy een mooi afscheid te bezorgen. © rv

Volledig scherm De ouders en kinderen deden heel wat moeite om Rudy een mooi afscheid te bezorgen. © rv

Volledig scherm De ouders en kinderen deden heel wat moeite om Rudy een mooi afscheid te bezorgen. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.