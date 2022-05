Dinner with the Queen neemt een pauze, maar locatie is te huur als Coté Jardin

De voorbije drie jaar zorgden Gilles De Backer van Utopia Events en chef-kok Lieven Lootens van restaurant ‘t Aards Paradijs uit Merendree (Deinze) voor een uniek etentje in de pluktuin Purfruit in Oeselgem (Dentergem). Op een vierde editie van Dinner with the Queen is het echter wachten tot juli 2023, want dit jaar neemt de organisatie een pauze.

“Dinner with the Queen heeft ons doorheen de coronacrisis geloodst”, zegt Gilles. “Nu we met Utopia Events terug andere evenementen mogen organiseren, nemen we bewust een pauze. Volgend jaar komen we terug met een vernieuwd culinair concept. Ondertussen willen we deze unieke locatie blijven gebruiken. We bieden de site van Dinner with the Queen aan als evenementlocatie voor bedrijfsfeesten en privéfeesten zoals een trouw. We noemen het Coté Jardin en je kan de volledige infrastructuur van mei tot en met oktober huren. Hier staat een tent voor 150 personen, een bar, een volledig geïnstalleerde keuken met barbecues en toiletten. Voor de catering werken we met drie vaste partners, die aan onze eisen van duurzaamheid voldoen.”