Dieven stelen werkmateriaal uit bestelwagens

Deinze Wagen rijdt tegen gaskast

In de Gentsesteenweg in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) is donderdagvoormiddag een wagen tegen een gaskast gereden. De brandweer van Deinze kwam ter plaatse, maar er was geen sprake van een gasgeur. Er was geen gevaar voor de omwonenden en bij het incident geraakte niemand gewond. Fluvius werd gecontacteerd en zal zo snel mogelijk ter plaatse komen. De rijbaan wordt niet afgesloten en er wordt geen hinder voor het verkeer verwacht.

1 december