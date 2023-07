‘De stoel’ keert even terug bij Machelse bakker: “Een jaar gratis brood voor wie onze stoel als eerste vindt”

Kunstzomer in Zulte: expo’s in Huis De Leeuw, Huis Meheus en Atelier Martin Wallaert

Kunstliefhebbers moeten in juli in Zulte zijn. Er zijn tentoonstellingen met keramiek, schilderijen en glaskunst in zowel Huis Meheus in Olsene als Huis De Leeuw in Machelen-aan-de-Leie. Ook in Atelier Martin Wallaert kan je kunstwerken bewonderen.