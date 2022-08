Dartsclub The Force pakt uit met groot tornooi: “We trekken darters van alle niveaus aan”

Machelen-aan-de-Leie/GrammeneMet dartsclub The Force heeft Zulte er een bloeiende sportvereniging bij. De darters vonden een groter clublokaal in café Jeruzalem in Machelen-aan-de-Leie en op zaterdag 27 augustus pakken ze uit met een koppeltornooi in zaal Leiezicht in Grammene (Deinze). “Supporters en sympathisanten zijn meer dan welkom”, zegt Steff Naessens.

Een drietal jaar geleden hielden enkele vrienden uit de regio D.C. The Force boven de doopvont. De bestuursploeg bestaat uit voorzitter Arjen Lapauw, Siem Lapauw, Ruben Berlamont, Luc Lagaert, Davy Vandaele en Stef Naessens.

“Het idee voor een nieuwe club ontstond tijdens een dartscompetitie in café ‘t Tonneke in Machelen-aan-de-Leie", zegt Arjen. “Daar hadden we tot mei ons clublokaal, maar omdat we op zoek waren naar een grotere ruimte, kunnen we nu gebruikmaken van de feestzaal achter café Jeruzalem wat verderop in het dorp. Onze naam The Force haalden we uit de slogan ‘The force behind darts’ van Winmau, het merk van onze dartsboards.”

Van een groepje vrienden is The Force ondertussen uitgebreid tot een levendige club. “Ondertussen telt onze club 28 leden, waarmee we één keer in de maand een competitie spelen”, zegt sportief directeur Davy Vandaele. “Hiervan komt 80% uit groot-Zulte. Tijdens zo’n competitie spelen we drie matchen per avond, die telkens uit drie ‘legs’ of spelletjes bestaan. Tijdens een spel moet je zo snel mogelijk van 501 naar 0 punten gooien. De komende maanden spelen alle leden tegen elkaar en het aantal gewonnen legs telt als punten. Op basis daarvan kunnen we onze leden onderverdelen in vier categorieën, gaan van beginners tot profs. In iedere reeks kan er iemand kampioen spelen. Op deze manier trekken we darters van alle niveaus aan. Momenteel voeren we een ledenstop in. We willen immers dat The Force een club blijft waarbij de familiale sfeer en de vriendschap primeert.”

Vorige week vrijdag liet The Force haar leden kennismaken met het nieuwe clublokaal en volgende maand wordt de eerste competitie gespeeld. Maar de darters zien het nog wat grootser en organiseren op zaterdag 27 augustus een tornooi. “ons eerste koppeltornooi vond plaats in ‘t Tonneke en daar namen 18 ploegen aan deel”, zegt Steff Naessens. “Komende zaterdag verhuizen we naar zaal Leiezicht in Grammene (Deinze), waar maar liefst 48 ploegen, goed voor 96 darters het tegen elkaar zullen opnemen. We zijn volledig volzet en er staan zelfs teams van redelijk hoog niveau op de wachtlijst. Fans van de dartssport of sympathisanten zijn wel welkom om te komen supporteren. Het tornooi start om 14 uur en er zal zeker tot 22 uur gespeeld worden. De winnaar gaat met de beker en waardebonnen naar huis. Er komt veel bij kijken, maar we zouden toch graag twee keer per jaar zo’n dartstornooi willen organiseren.” Davy Vandaele vult aan: “Op lange termijn willen we met een team van onze zes beste spelers wekelijks competitie spelen in andere cafés, dit bovenop onze maandelijkse competitie in café Jeruzalem. Ondertussen loopt een aanvraag om een erkende vereniging in Zulte te worden.”

Meer info via www.dftheforce.be en de Facebook- en Instagrampagina’s.

