“Dag meneer, we denken dat uw zoontje zijn pols heeft gebroken. Komt u hem halen?”: Nyo (7) krijgt amper hulp na val op speelplein

Skatekamp aan Briel

De jeugddienst van Deinze organiseert volgende week een skatekamp aan skatepark Briel. Beginnelingen en geoefende skaters krijgen van de ervaren monitoren van Stoked Board Academy heel wat tips. Eigen materiaal meebrengen is niet nodig, want de organisatoren voorzien een skateboard, helm en bescherming. Gratis opvang is inbegrepen vanaf 8 tot 12.45 uur. In de namiddag kan er aangesloten worden bij speelpleinwerking Doekeewa behalve op dinsdag 15 augustus. Deelnemen kost 80 euro voor vijf voormiddagen. Meer info via jeugddienst@deinze.be of 09381/86.62.