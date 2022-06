CD&V neemt hoge renovatiekosten sporthal onder vuur: “De kostprijs is tien keer hoger dan geraamd, dat is ongezien”

ZulteDe geplande renovatiewerken aan de oude sporthal zorgden voor een vurig debat op de Zultse gemeenteraad. De kosten zijn opgelopen tot zo’n 1,5 miljoen euro, wat volgens oppositiepartij CD&V tien keer hoger is dan het initieel geraamde bedrag. Het gemeentebestuur spreekt van een verdriedubbeling van de kosten, omdat het bij aanvang van de studie al duidelijk was dat het initieel geraamde bedrag veel te laag was.

Op de gemeenteraad van dinsdagavond lag de verdere renovatie van de oude sporthal in de Waalstraat in Zulte ter goedkeuring voor. Schepenen Sophie Delaere en Tony Boeckaert (Open Zulte) gaven uitleg over de kosten.

“Na de gemeenteraad van 15 december 2020 werd een studiebureau aangesteld om de technieken in de sporthal te bestuderen en aan te pakken” zegt schepen Sophie Delaere. “Initieel was het de bedoeling om de leidingen te vernieuwen en hiervoor werd zo’n 170.000 euro aan kosten geraamd. Er stond toen wel ook in het besluit dat de kans bestond dat er een renovatie zou nodig zijn. Al van bij het begin van de studie is gebleken dat de kosten hoger zouden liggen. Toen werd een nieuwe raming van 577.000 euro gemaakt en voorzien in ons budget. Ondertussen is gebleken dat het ventilatiesysteem, de verlichting, de kleedkamers, de berging en de sportvloer moeten vernieuwd worden. Uiteindelijk komen we op een totaal kostneplaatje van zo’n 1,5 miljoen euro. Hiervan wordt een deel door Fluvius en AGION gefinancierd.”

Door de hoog opgelopen meerkosten weigerde de financieel directeur een visum te verlenen voor het dossier en dus neemt het gemeentebestuur dit over. Oppositiepartij CD&V spreekt over een dossier dat van in het begin mismeesterd werd. “Men is dus gestart met een raming van 170.000 euro en die kosten zijn gestegen naar meer dan anderhalf miljoen euro, dat is tien keer zo hoog”, zegt Sally Cosijns. “Niet drie keer zo hoog zoals door het bestuur werd gecommuniceerd. Het feit dat de financieel directeur een visum weigert te verlenen zegt eigenlijk alles.” Raadslid Marc Devlieger spreekt over meerkosten die ongezien zijn voor een dossier in Zulte.

“Er zijn fouten gebeurd bij de start van de studieopdracht”, zegt schepen Delaere. “De kosten werden te summier geraamd. Maar je mag geen appels met peren vergelijken. De raming van 170.000 euro ging enkel over de leidingen. Al snel bleek dat er meer renovatie nodig was en zo kwamen we snel bij een raming van 577.000 euro, die nu verdrievoudigd is. Dat is een pak geld, maar de investeringen zijn nodig.”

