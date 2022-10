CD&V bezorgd over groot personeelsverloop bij gemeente

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) erkent dat er een groot verloop is. “Het afgelopen jaar zijn er negen medewerkers die het lokaal bestuur hebben verlaten. In totaal telt de gemeente 200 medewerkers, maar 9 is inderdaad een opmerkelijk hoger aantal dan andere jaren. De oorzaken zijn zeer uiteenlopend, gaande van andere jobopportuniteiten, een nieuwe job dichter bij huis of langdurige afwezigheid wegens ziekte. We kunnen dus niet alle gevallen over één kam scheren. We hebben wel enkele goede aanwervingen kunnen doen van onder andere een mobiliteitsambtenaar, een ICT-deskundige en een patrimoniumbeheerder. We zullen de komende weken extra inzetten op het invullen van de openstaande vacatures en daarnaast zullen we door Securex een vervroegd onderzoek naar het welzijn bij de medewerkers laten uitvoeren.”