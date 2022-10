Buitenwipper Wim (43) opent barbier en tattoozaak onder één dak: “Dit is geen café, maar je mag wel blijven plakken”

OlseneVoor een scheer- of knipbeurt kunnen mannen sinds woensdag terecht in Biz-Art in Olsene. Barbier Wim Van Eeckhout (43) biedt er ook drankjes aan en je kan er een partijtje darts spelen tijdens het wachten. Zowel mannen als vrouwen kunnen er ook een tatoeage laten zetten. “Af en toe klus ik nog bij als buitenwipper, maar nu ga ik volledig voor mijn kappersdroom”, zegt Wim.

Het logo van Biz-Art springt onmiddellijk in het oog langs de Grote Steenweg (N43) in Olsene (Zulte). De gestileerde schedel van zaakvoerder Wim Van Eeckhout met onderaan twee scheermessen prijkt als een piratenvlag op de gevel. Ook het interieur oogt een beetje bizar, met nog meer schedels, reeënkoppen aan de muur en een glazen kast met oude scheermessen en tondeuses. De stijl van Wim valt duidelijk in de smaak, want vele klanten dragen T-shirts en hoodies met zijn logo op. Hij is dan ook al een tijdje gekend in het dorp, want hij werkt er al 4,5 jaar als kapper. Een jongensdroom die met wat vertraging uitkwam.

Bloemist

“Ik wou als kind al kapper worden, maar in die tijd werd er gezegd dat alle mannelijke kappers homo’s waren”, zegt Wim. “Heel stom, dat weet ik. Nog grappiger is dat ik dan via leercontract een opleiding tot bloemist heb gevolgd, terwijl over mannelijke bloemisten hetzelfde werd gezegd. Daarna ben ik aan de slag gegaan in de chemiesector. Zo was ik eerst operator en later ploegbaas bij Sioen Chemicals, waar men inkt maakte voor drukkerijen. Ik heb in die periode wel opleidingen voor barbier en kapper gevolgd en tijdens de nachtshift knipte ik vaak het haar van collega’s. In bijberoep kluste ik bij als buitenwipper in clubs zoals Complex in Sint-Niklaas, Illusion in Lier of The Oh! in Gistel. Dit doe ik nog iedere zaterdagavond in een danscafé in Aalst, maar ik zou dat graag afbouwen.”

Wim is afkomstig van Asse, maar hij volgde de liefde naar Olsene. “Mijn vrouw Ilse Vandewiele heeft de kapperszaak Coiffure Capillus hier wat verderop langs de gewestweg”, zegt Wim. “Ik amuseerde me niet meer op mijn werk en toen ik 37 jaar was, heeft zij me overtuigd om in Londen nog een opleiding als barbier te volgen. Ik ben twee maanden in de leer gegaan bij Tony Stasi van Stasi Barbers. Een dag nadat ik terug was in Olsene ben ik op zelfstandige basis aan de slag gegaan. Dat was in een klein kamertje zonder ramen achteraan de zaak van mijn vrouw. Ideaal om te starten, maar het werd te krap. Dit pand van de vroegere aquariumwinkel stond ter beschikking en woensdag heb ik hier mijn deuren geopend.”

Totaalpakket

“In Biz-Art bied ik een totaalpakket”, legt Wim uit. “Mannen kunnen een afspraak maken voor een scheer- of knipbeurt en ondertussen kan je in gezelschap een pintje, Duvels, Ename of frisdrank krijgen en een partijtje darts spelen. Later zal ik buiten ook nog een houten blok zetten om te nagelen. Er hangt een groot televisiescherm boven mijn bar en op aanvraag zend ik met plezier voetbalmatchen uit. Het is geen café, dus het is niet de bedoeling dat je hier gewoon iets komt drinken. Ik blijf in eerste instantie een barbier. Maar je mag hier wel blijven plakken.”

Vrouwen zijn zeker geen persona non grata in de mancave van Wim. “Biz-Art is tegelijk ook een tattooshop”, zegt Wim. “Ik bied plaats aan tattooartiesten en Kim Lava uit Deinze zal hier vanaf vrijdag 4 november één keer per week tattoos komen zetten. Later kunnen er artiesten uit zowel binnen- als buitenland langskomen. Een mooie wisselwerking, waarbij we elkaar alleen maar versterken.”

Biz-Art is open op afspraak op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 8 tot 19 uur. Meer info via de Facebookpagina Barbier Biz-Art.

Volledig scherm Wim Van Eeckhout van Biz-Art. © Anthony Statius

