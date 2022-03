Bouw fietsers- en voetgangersbrug over de Leie start eind dit jaar: “Stalen brug van 99 meter lang met uitkijkpunt aan kasteel Te Lake”

ZulteDe plannen voor de nieuwe fietsers-en voetgangersbrug over de Leie in Zulte krijgen vorm. Tussen kasteel Te Lake en het centrum van Zulte bouwt De Vlaamse Waterweg een stalen brug van 99 meter lang en 3,5 meter breed. “De Leie en de gemeente komen door de nieuwe brug letterlijk dichter bij elkaar. Een naam voor de brug hebben we nog niet, we gaan ze eerst bouwen”, zegt burgemeester Simon Lagrange.

De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug in Zulte staat sinds 2009 in het mobiliteitsplan van Zulte en werd opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De brug kadert in het project Seine Schelde Vlaanderen, waarbij de Leie wordt aangepast voor de binnenscheepvaart. De Vlaamse Waterweg en de gemeente delen dan ook de kostprijs van de brug. Het totale kostenplaatje bedraagt 2,5 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro (62,5 %) gefinancierd door De Vlaamse Waterweg nv en zo’n 1 miljoen euro (37,5 %) door de gemeente Zulte. Het gemeentelijk aandeel wordt door de ligging op een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk mee gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen met een maximum subsidie van 300.000 euro.

“Met het bouwen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug maken we het makkelijker om over en langs het water te trappen en te stappen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “De nieuwe brug vormt meteen ook de ontbrekende schakel op de fietssnelweg F374 tussen Wielsbeke en Zulte. Een extra ingreep om de fietsreflex aan te wakkeren en om onze doelstellingen inzake de overstap naar duurzame vervoermiddelen te behalen.”

Volledig scherm De Nieuwe Fietsersbrug in Zulte. © De Vlaamse Waterweg

“Met dit project verbeteren we de bereikbaarheid en versterken we de band tussen het centrum van Zulte en de Leie”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). “De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug vormt de verbinding tussen kasteel Te Lake op Linkeroever en de Limnanderdreef op Rechteroever en zo herstellen we de historische verbinding tussen het centrum van deelgemeente Zulte en de mooie omgeving rond het kasteel.” Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) vult aan: “Hiermee vergroten we de fiets- en wandelmogelijkheden in dit gebied dat al veelvuldig wordt gebruikt. De rivier en de gemeente komen door de nieuwe brug letterlijk dichter bij elkaar, wat de belevingswaarde van deze prachtige omgeving enorm zal vergroten.”

Karen Buyse, communicatiemedewerker bij De Vlaamse Waterweg, geeft wat details over de brug: “Het gaat om een stalen fietsers- en voetgangersbrug van 99 meter lang en 3,5 meter breed met betonnen aanloophellingen. Het ontwerp is gebaseerd op de nieuwe fietsbrug tussen Waregem en Wielsbeke en krijgt dezelfde bruinrode kleur. Verder komt er over de volledige lengte van de brug en aanloophellingen een fijnmazige balustrade zodat fietsers en voetgangers altijd een goed zicht hebben op de omgeving. Aan de kant van de Limnanderdreef zal het jaagpad onder de brug doorlopen zodat de jaagpadgebruikers steeds ongestoord gebruik maken van het jaagpad. Fietsers die van het centrum van Zulte komen rijden dus gewoon rechtdoor de brug op. Verder komt er een nieuwe weg tussen de dreef en het jaagpad, parallel met de brug. Op de brug komt een uitkijkpunt aan de kant van kasteel Te Lake. Dat uitkijkpunt bestaat uit een betonnen platform en wordt ingericht met zitbanken en een fietsenstalling. Er komt een trap aan de buitenzijde die rechtstreeks toegang geeft tot de dreef richting het kasteel.”

“Momenteel is De Vlaamse Waterweg bezig met het voorbereiden van de aanvraag voor een omgevingsvergunning”, zegt communicatieverantwoordelijke Karen Buyse. “Eens de nodige vergunningen verkregen zijn, kan gestart worden met de zoektocht naar een geschikte aannemer. De werken kunnen ten vroegste starten op het einde van dit jaar.”

Wie meer info wil over de toekomstige brug, die is welkom op een infomarkt. Deze vindt plaats op maandag 28 maart tussen 18 en 20 uur in de Gaston Martenszaal in Zulte. Inschrijven is niet nodig.