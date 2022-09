Boerenmarkt verhuist van kasteeltuin naar voetbalterrein

Zulte Geliefde pastoor Arseen Buysse (83) overleden: “Hij nam geen blad voor de mond”

Priester Arsène Buysse is overleden. Arseen, zoals iedereen in Zulte hem kende, was 29 jaar lang het gezicht van de Sint-Petrusparochie, nadat hij 17 jaar in Congo als missionaris had gewerkt. Een tijdje geleden werd hij opgenomen in het Maria Middelares-ziekenhuis in Gent, waar hij vorige week donderdag op 83-jarige leeftijd overleed.

12 september