Bewoners De Piste keren terug met zomerbar La Pista

Ieder jaar worden alle bewoners van De Piste uitgenodigd voor een feestweekend. Tijdens de eerste twee weekends van juli kunnen de buren en sympathisanten terecht in ‘La Pista -Relax en Lounge Bar’. “Op het pleintje in de Zonnelaan verwelkomen we iedereen voor een hapje en een drankje in een sfeervol kader”, zegt Dirk Demets. “Op zaterdag 2 juli is er in de namiddag kinderanimatie voorzien. Ook onze traditionele sneukelfietstocht is opnieuw opgenomen in het programma. Iedereen kan deelnemen aan een fietstocht van 20 of 40 kilometer in eigen streek. Dit wordt gegarandeerd een mooie start van een toffe zomer.”