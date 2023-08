Politie schiet band van vluchtende gangsters kapot: drie verdachten opgepakt na klopjacht met helikopter

Een indrukwekkende politiemacht maakte donderdagnamiddag in Beveren-Leie (Waregem) jacht op een Volkswagen Golf GTI met aan boord drie jongemannen. Het geseinde voertuig werd opgemerkt nadat het een ANPR-camera passeerde en reed verschillende keren bewust in op de politievoertuigen. Nadat de politie schoot op de banden van de vluchtwagen, kon het voertuig tot stilstand gedwongen worden. “Een van de verdachten had zich nog verstopt in een tuin”