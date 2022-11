Bevriende kunstenaars exposeren in Huis De Leeuw

Vosselare/Deinze/Gent Legendari­sche broodjes­zaak ‘t Hoekske herleeft als Bread & More in landelijke dorpje Vosselare

In Gent herinneren inwoners en studenten zich zeker nog ‘ t Hoekske, de legendarische snackbar die 24 uur op 24 open was. An De Vreese sloot de zaak begin vorig jaar, maar deze week opende ze in het landelijke dorpje Vosselare (Deinze) haar nieuwe broodjeszaak Bread & More. “Ik ben niet meer 24 uur per dag open, maar ik klop nog steeds lange dagen”, zegt An.

14 november