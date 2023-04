Bestuurder die op de vlucht sloeg na zwaar ongeval is zichzelf komen aanbieden op commissariaat: “Ik was in shock”

Muziekvere­ni­ging De Leiezonen neemt publiek dit weekend mee naar de middeleeu­wen

Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen uit Desselgem brengt dit weekend het muzikaal spektakel ‘FanfarAnders-Knight’ in De Schakelbox. Sinds een aantal jaar kiest de muziekvereniging voor een totaalspektakel in plaats van een traditioneel ‘concert’, en dat is dit jaar niet anders. “Op die manier hopen we een ruimer publiek aan te trekken”, zegt Hans Debrabandere.