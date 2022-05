BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer komt er een extra kinderopvangplaats? Zal de nieuwbouw op Domein de Raveschoot op tijd klaar zijn?

Olsene/Zulte Gevaarlijk­ste oversteek­plaats van de gemeente wordt eindelijk aangepakt: “Heraanleg N43 in Olsene start in 2024"

De plannen voor de heraanleg van de Grote Steenweg (N43) en het kruispunt met de Centrumstraat in Olsene (Zulte) zijn klaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeert 6 miljoen euro in een veilige oversteekplaats voor fietsers, maar ook in meer groen en toegankelijkere bushaltes. De onteigeningsprocedure loopt nog tot volgend jaar en in 2024 wil men de eerste spade in de grond steken.

19 april