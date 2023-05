Barbier Wim opent zomerterras Biz-Art in Olsene: “Iedereen is welkom voor drankjes en hapjes in een gezellig kader”

MIJN STAD. Afzwaaiend stadsdich­ter Steven Van de Putte (47) over zijn Deinze: “Het Leiethea­ter is mijn tweede thuis geworden”

De voorbije vier jaar dompelde hij Deinze onder in een warm bad van poëzie, maar op zaterdag 13 mei zwaait Steven Van de Putte af als stadsdichter. Alle Deinzenaren zijn welkom op het groots gratis poëzieconcert in het Leietheater. Te herkennen aan zijn vaste tred zie je Steven bijna dagelijks door het stadscentrum wandelen, maar op welke plaatsen houdt hij graag halt? “Mijn favoriete restaurant is hetzelfde waar ik mijn eerste vakantiejob deed op 16-jarige leeftijd”, zegt Steven.