Baloise Ladies Tour passeert opnieuw door Zulte: “Extra randanimatie en rondes langs drie deelgemeenten”

“We zitten ondertussen aan onze achtste editie”, zegt Joerie Devreese. “We zijn gestart met een tweedaagse en ondertussen hebben we de tour uitgebreid naar vijf dagen. We starten op woensdag 13 juli in Utrecht en de dag erna komen we opnieuw naar Zulte. Daarna passeren we nog in Herzele, Knokke-Heist en Cadzand en de slotrit wordt gereden in Deinze. De start en aankomst in Zulte is opnieuw voorzien aan het OC in Olsene. Om 12.45 uur is er de voorstelling van de ploegen en om 14 uur start de koers. Aan de start staan 23 ploegen, waarvan er tien ook deelnemen aan de Tour de France. Met onder andere Ellen van Dijk, Europees kampioene op de weg en wereldkampioene in het tijdrijden, en Lorena Wiebes, ‘s werelds snelste vrouw op 2 wielen, hebben we enkele toppers onder de deelneemsters.”