Bakker Lars valt opnieuw in de prijzen, deze keer met ‘golden croissant’

In december won bakker Lars Van den Wingaert van bakkerij Larise in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) de wedstrijd van radiozender MNM, waarbij juryleden Regula Ysewijn van Bake Off Vlaanderen en sterrenchef Roger van Damme zijn croissants uitriepen tot de lekkerste van het land. Opmerkelijk was dat Lars deze prijs binnenrijfde met een croissant die hij met een eigen ontworpen methode kan voorbakken en op het moment zelf kan afbakken.

Maar het blijft niet bij één prijs, want Lars schreef zich ook in voor de Golden Croissant-wedstrijd van de vzw Ambassadeurs du Pain. Maandag haalde hij in Namen ook de hoogste score, opnieuw met een nieuw product. “Aangezien de vereisten voor deze wedstrijd streng zijn, kon ik niet deelnemen met mijn eigen recept”, zegt Lars. “Zo moesten we 12 identieke croissants meebrengen en die moesten 70 gram wegen en afgewerkt zijn met een laagje eistrijksel. Mijn eigen croissants zijn anders, dus heb ik een nieuwe soort ontwikkeld. Voor deze wedstrijd maakte ik een desemcroissant, waar notenboter aan werd toegevoegd en die een hoger vetpercentage en een laagje eistijksel bevat. Hij is groter, een kunstwerkje op zich. Ik durf gerust zeggen dat hij bijna perfect is. Ik heb er heel wat tijd en energie in gestoken en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. De jury was overtuigd en ik kreeg het certificaat van de Golden Croissant, de hoogste score, en een trofee.”