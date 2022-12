Bakker Lars (30) bakt lekkerste croissants van het land: “Dankzij revolutionaire techniek maak ik ze sneller en toch even ovenvers”

Machelen-aan-de-LeieDe lekkerste croissants van het land, die vind je bij bakkerij Larise in het dorpje Machelen-aan-de-Leie, bij Zulte. Bakker Lars Van den Wijngaert (30) had volgens radiozender MNM al de beste van Oost-Vlaanderen en vrijdagochtend riepen de juryleden Regula Ysewijn van Bake Off Vlaanderen en sterrenchef Roger van Damme zijn croissants uit tot de allerbeste... “Goed poepke en heel mooie bladering vanbuiten”. Ook al komen ze uit de diepvries. Hoe kan dat?

De luisteraars van MNM konden de croissant van hun favoriete bakker nomineren tot de lekkerste van het land. Begin november kwam MNM-dj Manu Van Acker naar bakkerij Larise in de Dorpsstraat en daar kreeg Lars tijdens een live-uitzending te horen dat hij de beste croissants van Oost-Vlaanderen had. Vandaag (vrijdag) mocht hij samen met de andere vier finalisten zijn koek laten beoordelen door de strenge smaakpapillen van de jury. “Alle bakkers hadden topproducten meegebracht”, zegt Lars. “Vooral op de croissant van mijn collega uit Brugge was ik jaloers, want die zag er mooier uit dan die van mij. Maar de jury moest streng zijn en uiteindelijk heb ik het gehaald.”

Volledig scherm Lars kreeg zijn trofee in de studio van MNM. © MNM

De lekkerste croissant leren maken, dat doe je niet in een paar weken tijd. “De basistechnieken heb ik geleerd tijdens de bakkersopleiding aan Ter Groene Poorte in Brugge”, zegt Lars. “Na mijn opleiding heb ik jarenlang ervaring opgedaan in verschillende bakkerijen en toen ik 23 jaar was ben ik met mijn toenmalige vriendin bakkerij Larise begonnen. Voor de opening van de bakkerij hebben we alle producten laten proeven door proefbakkers, dat zijn experts van verschillende leveranciers waar we mee samenwerken. De croissant die ik hier al 7 jaar presenteer is het uiteindelijke resultaat van vele experimenten. Zo laat ik die van mij maar liefst 20 uur rijzen alvorens ik ze in de oven steek. Zo komt de smaak nog veel beter tot zijn recht. Daarnaast zijn de ingrediënten uiteraard belangrijk. Je moet goede boter en sterke bloem gebruiken en in plaats van water gebruik ik melk.”

De wedstrijd was voor Lars een extra motivatie om te blijven experimenteren. “Nadat ik de titel beste croissant van Oost-Vlaanderen had gewonnen, is de verkoop verdubbeld", zegt Lars. “Aangezien ik ze 20 uur laat rijzen, was er dus een probleem als de voorraad uitverkocht was. Vorige week heb ik een nieuwe techniek ontwikkeld, die volgens mij ongezien is in de bakkerswereld. Ik maak mijn croissants en laat ze 20 uur rijzen, maar daarna ga ik ze enkel voorbakken. Vervolgens vries ik ze in en als ik door mijn voorraad heen ben, kan ik ze 2 minuten afbakken en nog een klein kwartiertje laten rusten. Zo smaken ze ovenvers. Het beste bewijs dat deze techniek werkt, werd deze ochtend geleverd, want de jury heeft zo’n croissant mogen proeven. Mijn ouders wonen in Vilvoorde en ik ben bij hen blijven slapen. Deze ochtend heb ik de croissants in hun oven gebakken en meegenomen naar de studio.”

Team

In de winkel staat sinds kort ook een automaat met voorgebakken croissants. “Klanten kunnen deze meenemen naar huis en thuis afbakken op 200 graden Celsius”, zegt Lars. “Zo hebben ze te allen tijde ovenverse croissants. Ik verwacht opnieuw een stormloop, dus ik ben goed voorbereid. Een bakker werkt echter nooit alleen en daarom wil ik ook mijn bakkersgast Thibault Moerman en mijn winkelmedewerker Hilde Dreelinck bedanken. Zonder hen was dit nooit gelukt.”

Volledig scherm Lars verkoopt nu ook croissants die je thuis kan afbakken. © Anthony Statius

