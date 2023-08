Bakker is kwakkelweer beu en bakt klaaskoeken

Na levensbe­drei­gen­de slangen­beet in Kroatië bekomt Thibaut (6) nu in het UZ Gent: “Hij zal hier nog minstens tot het einde van de week blijven”

Thibaut (6) uit Deinze heeft vorige week een race tegen de klok overleefd op reis in Kroatië. Een zandadder, één van de giftigste van Europa, beet het kindje in zijn hand in een nationaal park. Enkele uren later hing zijn leven aan een zijden draadje. De dokters wisten het noodlot af te wenden, waarna Thibaut een kleine week moest bekomen in de ziekenhuizen van Zadar en Split. Dinsdagnacht zette het gezin terug voet op Belgische bodem. “We rekenen nu op de goede zorgen van het UZ Gent", reageert papa Alexander (35).