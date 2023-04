Atelier Martin Wallaert opent op Erfgoeddag

Poppenthea­ter in Gaston Martens­zaal

Gezinsbond Olsene organiseert op vrijdag 14 april het poppentheater Pedrolino in de Gaston Martenszaal in Zulte. Poppentheater Pedrolino zal de bezoekers meenemen naar een unieke, magische fantasiewereld met Pierke in de hoofdrol. De voorstelling is er voor kinderen vanaf vanaf 5 jaar. De deuren openen om 14 uur en de voorstelling duurt van 14.30 tot 16 uur. Door het beperkt aantal zitplaatsen, is het aan te raden om vooraf in te schrijven. De prijs bedraagt 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Meer info via www.olsene.gezinsbond.be.