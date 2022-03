Architect en manusje-van-alles Koen Baert plots overleden: “Een harde werker die zal gemist worden”

Zulte/DeinzeDe Zultse cultuurgemeenschap verliest met Koen Baert één van haar meest geliefde inwoners. Koen maakte furore als architect van onder andere De Guldepoort en hij was als manusje-van-alles actief in heel wat verenigingen. De man overleed dinsdag plots nadat hij op zijn werk in Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze in elkaar was gezakt. Hij werd 62 jaar.

Koen Baert maakte in zijn jonge jaren naam als architect. In de jaren 90 tekende hij het ontwerp van zaal De Guldepoort in zijn dorp Machelen-aan-de-Leie. Ook het ontwerp van de nieuwe Raveelkapel in de Posthoornstraat was deels van zijn hand. “Koen was ook een bekend figuur in het Zultse verenigingsleven”, zegt cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Hij was actief in tal van verenigingen, waaronder de organisatie van het Festival van Vlaanderen, de Cultuurraad van Zulte en het Frans-Belgisch coördinatiecomité, waarmee hij in 2019 nog de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Franse militaire begraafplaats en het herdenkingsmonument van de gesneuvelden en opgeëiste burgers in Machelen organiseerde in het kader van 100 jaar Vredesfeesten. Samen met medeorganisator Johan Nachtergaele werd hij hiervoor verkozen als cultuurlaureaat 2020.”

Bij het Feest- en Cultuurcomité van Machelen-aan-de-Leie, waar Koen ook al sinds jaar en dag deel van uitmaakte, komt het nieuws hard binnen. “Koen was één van de voortrekkers van ons comité en hij stond mee aan de wieg van het nieuw bestuur”, zegt bestuurslid Ludo Verthé. “Maandagavond hadden we nog samen een vergadering over het optreden van Kadril op zaterdag 2 april in zaal De Guldepoort. Koen was onze geluidsman en technieker, een harde werker die altijd paraat stond. We konden altijd op hem rekenen en hij hielp waar hij kon, zonder gemor. Hij was onmisbaar en we weten niet hoe we verder moeten zonder hem.”

Naast architect en projectleider was Koen Baert ook een tijd werkzaam als hoofd van de technische dienst bij de gemeente Zulte en hij werkte ook in het Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). De laatste jaren werkte Koen in de school Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze, de plaats waar hij zelf op de schoolbanken had gezeten. Daar stond hij in voor het technisch onderhoud, herstellingen en aanpassingen in en rond de schoolgebouwen. Tijdens het werk is hij dinsdagvoormiddag plots in elkaar gezakt. Niet veel later is hij overleden. Uit respect voor de familie wenste de school Leiepoort campus Sint-Hendrik nog niet te reageren op het overlijden.