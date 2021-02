“750 euro voor enkele blikjes bier, dat is pure repressie.” Bakker Machiel (35) krijgt coronaboete omdat hij alcohol uit automaat vergeet te halen

Zulte“Hadden ze mij gewaarschuwd, dan had ik de blikjes er onmiddellijk uitgehaald. Maar nee, ze kennen geen dialoog en geven liever 750 euro boete.” Bakker Machiel Neirink (35) uit Zulte is nog steeds verontwaardigd voor wat hem overkwam. Toen het verbod op de verkoop van alcohol na 20 uur inging, vergat hij enkele blikjes Jupiler uit zijn automaat te halen. Gevolg: een boete van 750 euro in de brievenbus. “De klepel is volledig doorgeslagen.”

Eind oktober 2020 beslist de Veiligheidsraad om de verkoop van alcoholische dranken na 20 uur te verbieden. Ook consumeren in het openbaar is vanaf dat uur niet meer toegelaten. “Ik wist daarvan want ik volg de actualiteit steeds op de voet”, zegt bakker Machiel Neirinck (35) uit Zulte. “Eén ding vergat ik wel: dat nog enkele blikjes Jupiler in de automaat zaten die aan mijn deur staat.”

Gecontroleerd om 20.10 uur

Een week na het ingaan van het ministerieel besluit, wordt de automaat van Neirinck plots gecontroleerd. “Om 20.10 uur. Bewust, speciaal om mij te pesten. Even later kreeg ik een brief dat ik een proces-verbaal zou ontvangen. Ik viel uit de lucht, maar kon de straf nog plaatsen. Het was een vergetelheid.”

Quote Tegen deze repressie ga ik in. Ik betaal nog liever 2.000 euro aan een advocaat dan 750 euro voor een blikje bier Bakker Machiel Neirinck

Wat Machiel Neirinck niet wist, is dat de boete pas drie maanden later in de bus zou vallen en 750 euro bedraagt. “Ongelooflijk gewoonweg. Deze boete is absoluut niet in balans. Zoiets onschuldigs vergeten, en daarvoor moet ik meer betalen dan de meeste gangsters. Dit pik ik niet.”

Principekwestie

Neirinck zal wellicht, samen met een visbedrijf uit Ninove dat hetzelfde meemaakte voor een flesje wijn, een advocaat onder de arm nemen. “Tegen deze repressie ga ik in. Ik betaal nog liever 2.000 euro aan een advocaat dan 750 euro voor een blikje bier. Dat is een principekwestie.”

“Het doet mij ook pijn dat ik mij verder correct aan de maatregelen houd”, gaat de Zultse bakker verder. “Ik investeerde daarbovenop 4.000 euro in mijn bakkerij om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. En dan die boete. De klepel is volledig doorgeslagen. Waar gaat dit land met zijn ordehandhaving naartoe?”

Volledig scherm Het proces-verbaal dat Machiel Neirinck in de bus kreeg. 750 euro boete is nu zijn deel. © Bakker Neirinck