125 jaar kunstschilder Roger De Backer herdacht met boek: “Verguisd na de oorlog, in ere hersteld en nu gevierd”

Machelen-aan-de-LeieKunstschilder Roger De Backer (1897-1984) wordt dit jaar herdacht met een boek. Het is Machelenaar Luc Levrau (75), de man die samen met een lokaal comité de ooit verguisde kunstenaar in 2017 al een postuum eerbetoon gaf, die nu zijn leven en werk in de kijker zet. “We zijn op zoek naar mensen die schilderijen van Roger De Backer in hun bezit hebben, zodat we deze ook kunnen opnemen in het boek”, zegt Luc.