Zulte Waregem in vieze papieren: 7,3 miljoen verlies op jaarrekening

Zulte WaregemDe jaarrekening van de cvba Grensverleggend, de vennootschap achter SV Zulte Waregem, kleurt donkerrood. In het afgelopen boekjaar werd een verlies van 7,3 miljoen ingeschreven. Vorig jaar ging de fusieclub voor het eerst in haar bestaan in de rode cijfers, toen met een verlies van 2,9 miljoen.

Net nu SV Zulte Waregem sportief iets meer ademruimte voor zichzelf creëerde met de overwinning op het veld van Cercle Brugge, wordt duidelijk dat de fusieclub financieel in zwaar weer is terechtgekomen. En dat de sportieve problematiek niet los staat van de zware verliescijfers op de financiële balans.

Terwijl nogal wat Belgische topklassers door buitenlandse investeerders in leven worden gehouden - met KV Oostende en Waasland-Beveren die in Amerikaanse handen kwamen als meest recente voorbeelden - heeft Zulte Waregem (dat draait op een jaarbudget van 15 miljoen euro) altijd voor lokale verankering gekozen. Een politiek die tot twee jaar geleden rendeerde, want financieel kwam Essevee niet in de problemen en sportief slaagde Francky Dury er om de zoveel jaar wel in een succes neer te zetten. Zo mooi als in 2013, toen de fusieclub vice-kampioen werd op Anderlecht, werd het weliswaar nooit meer. Maar de bekerwinst van 2017 is toch ook geen eeuwigheid geleden.

Geïnvesteerd

Uiteraard hakte de coronacrisis er in 2020 ook aan de Gaverbeek hard in, maar de financiële neergang was al eerder ingezet. De jaarrekening van 2019 kleurde voor het eerst rood, een negatieve trend die niet kon worden gestuit in de lente van 2020 door de eerste coronacrisis. En in de zomermercato kwamen de verhoopte miljoenen voor Cyle Larin en Saido Berahino niet binnen.

Zulte Waregem investeerde fors. In zijn coach, Francky Dury, die in 2014 een tienjarig contract mocht onderschrijven. En in zijn accommodaties, met een eigen oefencentrum naast het Regenboogstadion (eigendom van de Stad Waregem), dat sinds 2014 een gefaseerde 'make-over' ondergaat. De voorziene nieuwe tribunes langs de lange zijden van het terrein zijn nu echter geen prioriteit meer.

De vraag is hoe Zulte Waregem het tij kan keren, nu de verliezen aan wedstrijdinkomsten dit seizoen door corona (en de matchen zonder of met een beperkt publiek) nóg ingrijpender zullen zijn. Bij de club werd gisteren niet gereageerd. Eerstdaags volgt een officieel communiqué.

