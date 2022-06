Zulte Waregem haalt Borja Lopez (ex-Barça) en Rommens (RWDM)

VOETBAL 1A Frank Boya (Zulte Waregem) niet op Afrika Cup in Kameroen: “Spijtig, elke voetballer wil voor zijn land spelen”

De oprukkende omikronbesmettingen steken stokken in de wielen: de thuiswedstrijd van Zulte Waregem zaterdag tegen KV Oostende gaat niet door. Voor Essevee is het dus nog even wachten op een kans om verder op te stomen in de rangschikking. Ook voor Frank Boya, niet opgeroepen voor zijn nationale ploeg die in eigen land de Afrika Cup betwist, is dat een tegenvaller.

13 januari