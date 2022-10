Zulte Waregem en Leye sluiten Zinho Gano in de armen

Deze namiddag staat Zinho Gano opnieuw op het oefenveld bij Zulte Waregem. Eén en ander is het gevolg van een gesprek dat de eerder naar de B-kern verwezen aanvaller vorige vrijdag voerde met coach Mbaye Leye. Daarin verontschuldigde de 28-jarige spits uit Sint-Katelijne-Waver zich bij zijn coach. Sinds zijn terugkeer van de nationale ploeg van Guinee-Bissau, waarvoor hij op 9 juni met twee doelpunten debuteerde tegen São Tome, had Gano het niet altijd even nauw genomen met de discipline die Leye van al zijn spelers eist. Op 1 september besliste de coach daarom om Gano niet langer in de A-kern te houden. Sindsdien trainde de aanvaller op zijn eentje en ook een paar keer met het beloftenteam.

“Op dat ogenblik was een mogelijke transfer van Gano naar een Egyptische club nog hangende”, legt CEO Eddy Cordier uit. “Maar ook daar is de transferperiode inmiddels afgesloten. Ik heb Zinho vorige week bij me geroepen en gevraagd of hij zijn focus weer voor de volle honderd procent op Zulte Waregem kon richten. Hij heeft me daar bevestigend op geantwoord, en vervolgens werden ook met de coach de plooien glad gestreken. We spreken niet meer over het verleden, kijken enkel nog vooruit. Nu is het wachten tot Gano ook fysiek weer honderd procent is, na vier maanden zonder wedstrijden en anderhalve maand zonder groepstrainingen.”