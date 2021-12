Zulte Waregem en Francky Dury gaan in onderling overleg uit elkaar, Simons en De fauw nemen over: “Hadden het liever anders gezien”

Zulte WaregemFrancky Dury (64) is niet langer trainer van Zulte Waregem. Dat bevestigt de club op haar website. Davy De fauw en Timmy Simons nemen samen de taken van Dury over.

In een videoboodschap (zie bovenaan artikel) heeft Francky Dury afscheid genomen van Zulte Waregem. Een duidelijk getekende Dury zei daarin het volgende:

“Beste Essevee-supporter, ik heb in onderling overleg met de directie de samenwerking beëindigd. Voor sommigen te vroeg, voor sommigen te laat. Laat ons samen als fans van Essevee de mooie momenten onthouden, die waren talrijk. En ik vraag nu ook aan iedereen om zich te focussen op de toekomst, op de redding, op de nog vele mooie jaren die Zulte Waregem staat te wachten. Ik heb op een heel correcte manier afscheid kunnen nemen van directie, medewerkers, spelers en staf en ik wil bij deze ook afscheid nemen van de supporters en de partners. Het ga jullie goed. Forza Essevee, dankjewel.”

Simons en De fauw nemen over

Zulte Waregem kondigde deze voormiddag aan dat de samenwerking in onderling overleg werd stopgezet. “De club bedankt Francky Dury voor zijn inzet en neemt met spijt afscheid van de trainer die de voorbije 20 jaar een uitzonderlijk palmares realiseerde”, zo klinkt het op de site.

“Op sportief vlak blijft SV Zulte Waregem al maanden onder de vooropgestelde doelstellingen. Het bestuur volgde de situatie al die tijd op de voet en voerde de voorbije weken verschillende gesprekken met alle betrokken partijen. Uit een grondige analyse blijkt dat een wissel van de sportieve leiding nodig is en de club heeft daarover een akkoord gesloten met Francky Dury. Voor sommigen valt deze beslissing misschien te vroeg, voor anderen te laat. Maar de sportieve kentering waarop de club hoopte, bleef uit.”

“Het bestuur is ervan overtuigd dat er met de bestaande spelerskern betere resultaten geboekt kunnen worden. Davy De fauw en Timmy Simons, ondersteund door de huidige staf, krijgen daarvoor de sportieve verantwoordelijkheid. Daarnaast verwacht de club ook een reactie van de voltallige spelerskern die moet leiden naar betere resultaten.”

Simons: “Francky is een monument”

“Ik had het liever anders gezien", vertelde Timmy Simons op de persconferentie waarop hijzelf en Davy De fauw werden voorgesteld. “Toen ik naar Zulte Waregem kwam, had ik me het traject anders voorgesteld - met betere resultaten. Francky is een monument, maar in het voetbal is dit nu eenmaal de realiteit. Als de resultaten uitblijven, begint dat op iedereen te wegen en moet je oplossingen zoeken.”

Simons en De fauw zullen de taken van Dury samen overnemen. “Wij zijn allemaal voetbaldieren en kunnen er samen uren over discussiëren, maar uiteindelijk zullen er beslissingen genomen moeten worden. We hebben het vorig jaar al een tiental dagen overgenomen en toen is de samenwerking perfect verlopen, dus ik zie daar geen enkel probleem in. Op papier is er natuurlijk wel een T1, er moet een keuze gemaakt worden. Om het te komen uitleggen”, grapte Simons.

Kille kerst

En zo wordt het een kille kerst voor Francky Dury en voor Zulte Waregem. De meest ervaren coach in eerste klasse staat op straat.

Sinds twee wedstrijden was Zulte Waregem weggezakt naar de 17de plaats, die aan het eind naar barragewedstrijden voor het behoud in 1A leidt. In het Regenboogstadion zijn ze als de dood om na zeventien seizoenen op het hoogste niveau die barrages te moeten spelen (tegen pakweg streekrivaal Deinze...) of - erger nog - zelfs laatste te eindigen en rechtstreeks te degraderen. Nog een geluk dat tegen hekkensluiter Beerschot werd gewonnen eind november. Maar sindsdien is de ploeg in een vicieuze cirkel terechtgekomen waarin niks nog wil lukken. Dramatisch uit de beker gekegeld in Eupen, verloren in Anderlecht en Club Brugge, nu al de zesde thuisnederlaag tegen een nochtans niet imponerend Union.

Lek achterin

Dat deze zomer het afscheid van Francky Dury werd aangekondigd (na het seizoen), twee jaar vroeger dan contractueel voorzien, hield een enorm risico in. Niemand zal toen vermoed hebben dat na twee middelmatige campagnes de terugval zó hevig zou zijn. Topaankoop Zinho Gano scoorde immers vlotjes, zijn spitsbroeder Jelle Vossen zelfs nóg meer. En de kwieke Dompé strooide lustig met assists. Achterin sloeg het schip echter helemaal lek zonder de ervaring van Olivier Deschacht.

Voor de achterban was het al langer duidelijk: Dury moest eruit. Het bestuur sprak zijn vertrouwen in ‘mister Essevee’ nog uit na een afstraffing in Seraing en een eerste supportersopstand begin oktober. Na nieuw protest woensdag, bleef het oorverdovend stil vanuit de bestuurskamer. Geen officiële mededeling, geen statement. Het signaal van de fans wordt nochtans ernstig genomen. En zelfs de geplaagde Dury, nog altijd strijdvaardig en positief maar stilaan getekend door de stress, liet na het verlies tegen Union een opening naar “een oplossing” noteren “als dat voor de club het beste was”. Vandaag viel dan definitief het doek.

Slechts één met meer matchen bij dezelfde Belgische eersteklasser

Dury zat als trainer van Zulte Waregem 550 keer in een match in eerste klasse op de bank. In de geschiedenis van het Belgische voetbal is er slechts één coach met meer matchen op de teller bij dezelfde eersteklasser. Jan Dogaer deed beter bij RC Mechelen. Verdeeld over drie periodes - 1919-1924 (123), 1926-1937 (315) en 1948-1957 (270) - kwam hij aan 708 wedstrijden.

1. Jan Dogaer (RC Mechelen) 708

2. Francky Dury (Zulte Waregem) 550

3. Jan Ceulemans (Westerlo) 381

4. William Sturrock Maxwell (KV Mechelen) 312

5. Robert Waseige (Club Luik) 299

6. Henri Grunbaum (Fra/Olympic Charleroi) 298

7. Harry Game (Eng/Antwerp FC) 297

8. William ‘Bill’ Gormlie (Eng/Anderlecht) 294

9. Han Grijzenhout (Ned/Cercle Brugge) 293

10. Alfred Verdijck (Antwerp FC) 279

Volledig scherm © BELGA