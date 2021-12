Zulte Waregem en Francky Dury beëindigen samenwerking in onderling overleg, coach neemt afscheid in videoboodschap

Kille kerst

Sinds twee wedstrijden was Zulte Waregem weggezakt naar de 17de plaats, die aan het eind naar barragewedstrijden voor het behoud in 1A leidt. In het Regenboogstadion zijn ze als de dood om na zeventien seizoenen op het hoogste niveau die barrages te moeten spelen (tegen pakweg streekrivaal Deinze...) of - erger nog - zelfs laatste te eindigen en rechtstreeks te degraderen. Nog een geluk dat tegen hekkensluiter Beerschot werd gewonnen eind november. Maar sindsdien is de ploeg in een vicieuze cirkel terechtgekomen waarin niks nog wil lukken. Dramatisch uit de beker gekegeld in Eupen, verloren in Anderlecht en Club Brugge, nu al de zesde thuisnederlaag tegen een nochtans niet imponerend Union.