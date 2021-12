Zaak-Dompé ontleed: Standard riskeert boete en puntenaftrek indien “wedstrijdvervalsing” wordt vastgesteld

VOETBAL EERSTE KLASSE A Zinho Gano en Zulte Waregem in zak en as na thuisver­lies tegen Cercle: “Zelfs bij 2-0 nooit match in handen”

Van 2-0 naar 2-4 in een ontluisterend laatste halfuur: bij Zulte Waregem zaten ze zaterdagavond in zak en as. Cercle Brugge smeerde Essevee een derde thuisnederlaag aan, die aan de Gaverbeek nog wel even zal nazinderen. Het publiek liet zijn ongenoegen alvast blijken. “De manier waarop we ons lieten wegzetten, kan absoluut niet”, klinkt het deemoedig vanuit de vestiaire.

